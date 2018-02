Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen zeitweise über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen war, wird sie aktuell bei 1,2484 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend. Mit den jüngsten Kursgewinnen zum Dollar nähert sich der auch Euro seinem Drei-Jahreshoch, dass er im Januar bei 1,2537 Dollar erreicht hatte.

Während sich der Euro zum Franken bei einem Kurs von 1,1559 vergleichsweise stabil präsentiert, gibt der US-Dollar auch zum Franken weiter nach. Aktuell notiert er bei 0,9258 CHF und damit dem tiefsten Stand seit Sommer 2015.

Am Markt wird nach Einschätzung der Devisenexpertin Esther Reichelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...