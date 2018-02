Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Pop-up Channel "Sky Cinema Animation HD" von 29. März bis 8. April - TV-Premiere von "Ich - Einfach unverbesserlich 3" am 1. April sowie 34 weitere animierte Filmhighlights für die ganze Familie - Die Animations-Hits auch auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und Streamingdienst Sky Ticket



15. Februar 2018 - Zu Ostern feiert Sky ein großes Animationsfest: Von 29. März bis 8. April wird Sky Cinema Family zum Pop-up Sender "Sky Cinema Animation HD" und lässt elf Tage lang die Herzen aller Animationsfans höher schlagen. Mit 35 Top-Filmen rund um die Uhr. Als Höhepunkt läuft am Ostersonntag, den 1. April, der neue Minions-Blockbuster "Ich - Einfach unverbesserlich 3" als TV-Premiere auf "Sky Cinema Animation HD".



Nach dem großen Erfolg von "Sky Cinema Animation HD" an Pfingsten 2017 schenkt Sky seinen kleinen und großen Trickfilmfans auch 2018 einen Pop-up-Sender mit Animation pur. Höhepunkt von "Sky Cinema Animation HD" ist die TV-Premiere von "Ich - Einfach unverbesserlich 3" am 1. April. Die Filmreihe um die auf Krawall gebürsteten kleinen Minions und ihren Anführer, den herzensguten Teilzeit-Schurken Gru, geht in die nächste Runde. Zusammen mit dem "Minions"-Soloabenteuer haben bereits über 13 Millionen begeisterte Fans die Filme im Kino gesehen. Auch "Ich - Einfach unverbesserlich 3" gehörte mit seinen über 4,6 Millionen Zuschauern zu den drei erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres in Deutschland. Diesmal bekommt Gru neben den Minions auch noch einen überdrehten Zwillingsbruder zur Seite gestellt, der für einen irren Coup Unterstützung braucht. Den Schöpfern der Reihe, Pierre Coffin und Chris Renaud, gelang mit den kleinen Latzhosen-Plagegeistern ein echter Animations-Kult.



Auf "Sky Cinema Animation HD" sorgen jeden Tag Specials für abwechslungsreiche Unterhaltung: Etwa das Double Feature "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" und "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2" (1. April), bei dem Erfinder Flin mit seiner Essens-Produktions-Maschine alle ins Durcheinander stürzt. In "Die Schlümpfe", "Die Schlümpfe 2" und "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" (30. März) schlumpfen sich die blauen Knirpse durch viele Abenteuer. Sehr temporeich geht es bei Grizzly Boog und seinen tierischen Freunden in den drei Teilen der Animations-Komödie "Jagdfieber" (6. April) zu. Ins ferne Asien entführen dagegen "Kubo - Der tapfere Samurai" der Stop-Motion-Schmiede Laika und "Chihiros Reise ins Zauberland" (3. April) von Japans Anime-Meister Hayao Miyazaki. Und Luc Besson begeistert in seinen beiden ersten "Arthur und die Minimoys"-Hits (29. März) mit einem zauberhaften Mix aus Animations- und Realfilm.



"Sky Cinema Animation HD" läuft von 29. März bis 8. April und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Family. Das Programm ist auch zeitlich flexibel über Sky Go, Sky On Demand und den Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Schöffner External Communications Tel: 089/9958 6837 Thomas.Schoeffner@sky.de www.facebook.com/SkyCinemaDe



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 margit.schulzke@sky.de