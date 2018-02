Oft Scheidungen nach dem Fasching - Auswirkungen auf Versicherungen beachten

Die Statistiker informieren regelmäßig, dass die Scheidungsrate am Jahresanfang zunimmt. Der letzte Rest einer Ehe oder Partnerschaft erledigt oft die "fünften Jahreszeit" mit Todesstoß Fasching. Droht die Scheidung, muss einiges beachtet werden. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) gibt wertvolle Tipps, wenn es dabei um die Versicherungen geht.

Egal, ob Karneval oder Fasching, in der Anonymität von Verkleidung und Masken fallen nicht nur Hemmungen, sondern auch häufig die Hüllen. Wie oft kommt an Aschermittwoch dann das böse Erwachen. Für so manches Narrenpaar war die Verlockung einfach zu groß und der Karnevalsumzug endet vor dem Scheidungsrichter. Unabhängig davon hat eine Trennung oder Scheidung Auswirkungen auf die bestehenden Versicherungen.

