Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notierte gestern Morgen bei 1,2370/1,2390, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe im Laufe des Vormittags zunächst etwas zurückgesetzt, aber übergeordnet die 1,2340 Punkte halten können. Am Nachmittag sei es dann zu einem scharfen Rücksetzer an die 1,2275 Punkte gekommen, der aber zeitnah zurückgekauft worden sei.

