Hamburg (ots) - Die Anforderungen an die Nachwuchs-Models für die aktuelle Staffel der Kult-Sendung mit Heidi Klum haben sich verändert. Thomas Hayo, einer der Juroren, sagt dazu in der aktuellen GALA (EVT: 15. 2.): "Mir ist eine Vielschichtigkeit bei den Models wichtig." Sein Mitjuror, der Modeschöpfer Michael Michalsky, ergänzt: "Es ist schön zu sehen, dass wir mit ,GNTM' junge Menschen inspirieren können, die sich plötzlich trauen, einfach sie selbst zu sein. Wir haben diesmal beim Casting gemerkt, dass viel mehr lesbische oder auch transsexuelle Mädchen den Mut hatten, sich zu bewerben. Damit leistet die Sendung einen wichtigen Beitrag für mehr Toleranz." Thomas Hayo bestätigt: "Die Hautfarbe oder eine etwas kurvigere Figur oder die sexuelle Orientierung sind bei ,GNTM' kein Hindernis. Das ist die neue Model-Generation. Bei uns zählt die Ausstrahlung."



