In Zeiten der Digitalisierung ändern sich auch die Ansprüche an PR und Marketing. Die Bedeutung der Kommunikation nimmt nicht nur zu, sondern ihre Art verändert sich auch. Presseverantwortliche müssen schneller und persönlicher kommunizieren. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram & Co. - wer hier am Ball bleiben will, muss laufend neue Methoden in die eigene Kommunikationsstrategie integrieren.



Eine Weiterbildung ist die perfekte Gelegenheit, sich wieder auf den neuesten Stand zu bringen und frische Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen. Das Seminarangebot der MW Media Workshop GmbH ist speziell entwickelt für Fachleute aus der Kommunikationsbranche und dreht sich rund um die Themen PR, Marketing und Digitale Kommunikation. Die Referenten sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung haben. In kleinen Teilnehmergruppen vermitteln sie fundiertes Fachwissen in einem lebendigen Mix aus Theorie und Praxis.



Im Frühjahr stehen beispielsweise folgende Seminare zum Thema Digitale Kommunikation auf der Agenda:



- Social Intranet: Texten für interne Online-Medien (Referent: Matthias Kutzscher) - Facebook in PR und Marketing (Referent: Torsten Panzer) - Erfolgreiche Online-PR: Website, Newsroom und Social Media (Referent: Kai Heddergott) - Social Media Schreibwerkstatt (Referent: Claus Hesseling) - Blogger-Relations (Referent: Kai Heddergott) - Social Media Advertising: Werbung in sozialen Netzwerken (Referent: Thomas Roß) - Digitales Storytelling (Referent: Kai Heddergott)



Das komplette Seminarprogramm und detaillierte Informationen zu den Inhalten und Referenten finden Interessierte auf der Webseite www.media-workshop.de



Das Seminarprogramm 2018 zum Download: www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2018.pdf



Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



