München (ots) - Die Münchner BörseGo AG hat ihre bankenunabhängige Börsen-App Guidants mit einem im deutschsprachigen Raum einmaligen Feature ausgestattet: der Multi-Brokerage-Funktion. Ab sofort können die User der iOS-Version bei einem der angeschlossenen Broker mobil traden - oder auch bei mehreren gleichzeitig. Das bedeutet zugleich, dass sie die Performance ihrer Real- und Musterdepots auf einen Blick vergleichen können. Für die Android-Version der App soll diese Option baldmöglichst folgen.



Damit befriedigt die Guidants App nun alle wichtigen Bedürfnisse von Tradern und Anlegern: Sie haben Zugriff auf Realtime-Push-Kurse, -Charts und -Nachrichten, können Watchlists und Kursalarme erstellen und verwalten. Zudem steht ihnen ein umfangreiches Fundamental- und Stammdatenangebot zur Verfügung sowie die Möglichkeit, Analysen und Meinungen zu lesen und zu kommentieren. Wer Experten über die gleichnamige Investment- und Analyseplattform folgt, kann mit ihnen auch via App Daten und Wissen über einen Stream austauschen - nach dem Prinzip von Facebook & Co. Ist die Trading- bzw. Investmententscheidung infolgedessen getroffen, kann diese jetzt mit nur wenigen Klicks ausgeführt werden.



Die Guidants App wurde 2017 mit dem "Show your App-Award" ausgezeichnet und ist europaweit verfügbar.



Mehr unter www.guidants.com/app



Über die BörseGo AG



Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Die Investment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurde Anfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit offiziell zu den vielversprechendsten Europäischen Finanz- und Technologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.ag



