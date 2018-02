Ra'anana, Israel (ots/PRNewswire) -



SMART Medical Systems Ltd., ein Hersteller innovativer gastrointestinaler Endoskopieprodukte, hat heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 8 Mio. USD bekanntgegeben. Die Finanzierungsrunde wurde von Signet Healthcare Partners angeführt, ein professioneller Investor im Gesundheitswesen mit Sitz in New York. In diesem Zusammenhang werden Todd Sone und Ashley Friedman von Signet dem SMART-Vorstand beitreten.



SMART will mit der aktuellen Finanzierungsrunde in erster Linie die Kommerzialisierung seines Produktes G-EYE® vorantreiben, das den klinischen Nachweis einer besseren Polypendetektion bei Koloskopien zur Krebsvorsorge erbracht hat. Das G-EYE® ist ein neuartiger Ballon, der auf konventionelle Endoskope aufgesetzt wird und beim Screening auf Adenome (präkanzeröse Polypen) die Visualisierung des Dickdarms unterstützt. Adenome werden bei der Koloskopie oft übersehen, was Intervallkarzinome zur Folge haben kann. Das sind Dickdarmkarzinome, die in den Intervallen zwischen den Koloskopien zum Routine-Screening in entstehen. Die Qualitätsrichtlinien, die von führenden Ärztegesellschaften herausgegeben werden, führen die Detektionsrate von Adenomen als wichtigstes Qualitätskriterium beim Koloskopie-Screening an. In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass der Einsatz des G-EYE®-Ballons bei routinemäßigen Koloskopien die Detektionsrate von Adenomen deutlich erhöht und entsprechend zu einer bedeutenden Reduktion der sonst übersehenen Befunde führt.



Gadi Terliuc, CEO von SMART, sagte: "Wir freuen uns außerordentlich über unsere neue Partnerschaft mit Signet. Sie verschafft uns die Mittel, um unseren Kommerzialisierungsplan umzusetzen und G-EYE® auf breiter Basis als Standard in der Koloskopie anzubieten. G-EYE® ist nach unserer Ansicht das ideale Hilfsmittel für Ärzte, um gegen die Entstehung von Intervallkarzinomen im Dickdarm vorzubeugen."



SMART wird nun investieren, um die Markterschließung mit seinen Partnern in weiteren neuen Märkten zu beginnen und zugleich die Expansion in geografischen Regionen voranzutreiben, wo G-EYE® eine Marktzulassung besitzt. Gleichzeitig wird ein Teil der Investition in den Erhalt der FDA-Zulassung für das G-EYE® und den Aufbau des operativen Geschäfts in den USA fließen, um dort die dann folgende Markteinführung zu ermöglichen.



Informationen zu SMART Medical Systems:



SMART Medical Systems ist ein Pionier im Bereich der Entwicklung und Herstellung innovativer gastrointestinaler Endoskopiesysteme. Seine proprietäre Technologie erweitert den Funktionsumfang und die Leistungsmerkmale von Endoskopieinstrumenten auf intuitive und kosteneffektive Weise. SMARTs NaviAid-Produkte, die in wichtigen Märkten rund um den Globus verkauft werden, tragen die CE-Kennzeichnung und sind von der FDA zugelassen. Das G-EYE®-Produkt ist derzeit in ausgewählten Regionen erhältlich. SMART hat seinen Hauptsitz in Israel. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.smartmedsys.com.



Informationen zu Signet Healthcare Partners:



Signet Healthcare Partners ist ein etablierter Wachstumskapitalgeber, der in innovative Healthcare-Unternehmen investiert. Signet investiert in Healthcare-Unternehmen im kommerziellen Stadium, die Umsatz erwirtschaften oder kurz vor dem kommerziellen Start stehen. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf die Sektoren Pharmazeutika und Medizintechnik. Signet verfolgt eine disziplinierte, aber zugleich flexible Investitionsstrategie. Als aktiver Investor arbeitet Signet eng mit seinen Unternehmen zusammen, um zur Wertschöpfung beizutagen, beispielsweise als Vermittler bei Transaktionen zwischen Portfolio-Unternehmen. In seiner 18-jährige Firmengeschichte hat sich Signet einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, und seine Investitionsstrategie überzeugt durch eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Signet hat vier Investmentfonds mit einem Kapitaleinsatz von insgesamt über 400 Mio. USD aufgelegt und in mehr als 45 Firmen investiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.signethealthcarepartners.com.



