Paris - Die Aktienmärkte in Europa haben sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Die Kurse seien auf dem Vormarsch, schrieb Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Er verwies auf die freundliche Entwicklung an den asiatischen Handelsplätze sowie die US-Börsen, die die jüngsten heimischen Inflations- und Einzelhandelsdaten abgeschüttelt hätten und auf weitere Gewinne zusteuerten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 1,29 Prozent auf 3'413,18 Punkte.

Nach dem Absturz in der vergangenen Woche hat sich die Wall Street wieder gefangen, auch wenn die Angst vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg vor allem in den USA weiter beunruhigt.

Die Börsen in Frankreich und Grossbritannien setzten ihre gute Entwicklung am Donnerstag ebenfalls fort: In Paris legte der CAC 40 um 1,71 Prozent auf 5'253,82 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,70 Prozent auf 7'264,43 Punkte.

Aus Branchensicht gab es fast nur Gewinner. Am stärksten legten die Rohstoffkonzerne zu, deren Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 ein Plus von 2,63 Prozent erzielte. Der Index ...

