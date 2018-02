Frankfurt - Der US-Rentenmarkt knüpfte im Januar an seine Entwicklung aus den Vormonaten an und musste erneut Verluste hinnehmen, so die Experten von Union Investment.Seit nunmehr fünf Monaten sei die Renditeentwicklung aufwärts gerichtet. Hätten Anfang September mit zehnjährigen Schatzanweisungen lediglich 2,04 Prozent erzielt werden können, seien es Ende Januar bereits mehr als 2,7 Prozent gewesen. Als belastend hätten sich im Januar gleich mehrere Komponenten erwiesen. Zunächst einmal habe der Trend zu guten Konjunkturdaten weiter angehalten. Der Aufschwung gehe daher trotz seiner Spätzyklik in die Verlängerung. Dies liege auch an der beschlossenen US-Steuerreform. Noch sei nicht ganz klar, wie groß der Effekt letztlich sein werde. Einige US-Unternehmen hätten aber bereits angekündigt, Gelder aus dem Ausland in die Staaten zurückzuholen und in den USA zu investieren. Hiervon sei in jedem Fall eine positive psychologische Wirkung ausgegangen. Mit diesen guten Vorgaben wachse auch die Angst vor höheren Inflationsdaten. Wohl auch, weil die US-Unternehmen Sonderzahlungen und -dividenden ausschütten möchten. Bislang seien die Sorgen jedoch völlig unbegründet, da sich am aktuellen Rand kein Anstieg der Teuerungsraten abzeichne.

