Nach den ganzen Kursturbulenzen in den letzten Handelswochen wären positive Impulse durch die aktuellen Zahlen sehr willkommen gewesen. Das Zahlenwerk für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2018 fiel zwar robust aus, doch Jubelstürme brachen durch die Zahlen nicht aus… Die Kanadier erzielten im Dezemberquartal einen Umsatz in Höhe von 21,7 Mio. CAD; nach 17,569 Mio. CAD im 2. Quartal (per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...