Rapper und Superstar Sido sowie der ehemalige Profi-Fußballer Ansgar Brinkmann sind bei dem heute gestarteten partypoker MILLIONS im King's Casino in Rozvadov dabei. Die beiden Stars mischen sich unter Pokerspieler aus ganz Europa, darunter berühmte Profi-Pokerspielen wie Jan Jachtmann oder Natalia Breviglieri.



Mit dem partypoker MILLIONS stellt der Onlineanbieter partypoker.com seinen bislang größten garantierten Preispool von 12.5 Millionen Euro. Das Poker-Festival findet vom 8. bis 18.Februar in "Europas Poker-Mekka" King's Casino statt und ist das Debüt der diesjährigen partypoker MILLIONS Turnierreihe.



Sido ist einer der Ehrengäste auf dem Turnier und spielt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Poker. Sido, Superstar und Rapper: "So ein Megaevent ist selbst für mich eine große Sache. Danke partypoker", so Rapper Sido.



Auch Ansgar Brinkmann ist begeisterter Poker-Fan und verrät vorab seine Taktik für das große Turnier: "Für Poker ist können und Durchhaltevermögen entscheidend. Ich hoffe, meine Erfahrung vom Fußballfeld zu meinem Vorteil nutzen zu können und freue mich auf spannende Pokerrunden."



John Duthie, Präsident von partypoker LIVE, fügte hinzu: "Die kommenden MILLIONS-Turniere bieten wirklich für jeden etwas. Mit neun Turnieren, Bargeld-Bonussen für die ersten 100 Qualifikationsturniere und einem $5.300 MILLIONS Online Sitzplatz für die Top 10 Finisher, sind wir nun bereit für ein fantastisches Event in Rozvadov. Dieses Pokerformat hat sich bereits als die erste Live-Poker-Tour etabliert und wir sind sehr gespannt auf das, was 2018 auf uns zukommt".



Leider war der Traum vom schnellen Geld für beide Stars am Ende des Day 1 vorbei, was jedoch die der guten Laune keinen Dämpfer gab. So finden ja neben dem großen Turnier weitere "Side-Events" und Cash Games statt.



Über partypoker:



partypoker.com wurde 2001 gegründet und ist eine der ältesten, anerkanntesten und vertrauenswürdigsten Online-Poker-Marken und gilt als Pionier der Online-Pokerindustrie. Jeden Tag nehmen Tausende von Spielern an unseren Tischen Platz, um Cash Games, großzügige Turnierpreispools und attraktive Aktionen zu genießen. Sie haben die Chance uns Online über die Website oder über Smart Devices (iOS & Android App) zu erreichen. Alternativ können Spieler auch im realen Leben an partypoker-Veranstaltungen bei unseren Partnern "Dusk till Dawn"-Casinos, Nottingham oder gesponserten "World Poker Tour"-Veranstaltung teilnehmen. Bwin.party digital entertainment plc ist das weltweit größte börsennotierte Online-Gaming-Geschäft, das durch die Fusion von bwin und PartyGaming im März 2011 gegründet wurde. Sie haben marktführende Positionen in jeder ihrer Angebotssparten: Sportwetten, Poker, Casino und Bingo.



