Bei WAGO ist partnerschaftliches Handeln zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Das gilt nicht nur für den Kundenkontakt, sondern spiegelt sich auch in der Verantwortung wider, die das Familienunternehmen für seine mehr als 7.500 Mitarbeiter übernimmt. Dass dieses Engagement wahrgenommen und gewürdigt wird, beweisen zahlreiche Arbeitgeberauszeichnungen, die der Anbieter von Verbindungs- und Automatisierungstechnik auch in diesem Jahr erhalten hat.



So wurde WAGO gerade zum vierten Mal in Folge vom Top Employers Institute zu einem Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie gekürt. Steffen Neefe, Country Manager DACH: "Ideale Arbeitsbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Berufs- und Privatleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass WAGO ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und kontinuierlich an der Optimierung dieses Umfelds arbeitet. Dazu gehören unter anderem das Angebot innovativer sekundärer Benefits, die Schaffung moderner und flexibler Arbeitsbedingungen und ein wirksames Performance Management, welches in vollem Einklang mit der Unternehmenskultur steht."



Den Titel "Top Employer Deutschland Ingenieure 2018" des Institutes erhalten die Unternehmen, die sich durch außerordentliche Mitarbeiterorientierung auszeichnen. Diese wird unter anderem bei "WAGO Plus" deutlich - einem umfassende Programm zur Verbesserung der Work-Life-Balance, das in individuellen Lebenssituationen unterstützt. So beinhaltet WAGO Plus nicht nur die üblichen Aspekte zur Vereinbarung von Beruf und Familie, wie beispielsweise Unterstützung bei der Kinderbetreuung, sondern widmet sich auch dem Thema "Pflege", das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Darüber hinaus werden mit den Bausteinen Home und Life auch die Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen und die Unterstützung bei belastenden Lebenssituationen abgedeckt.



Ein überdurchschnittliches Engagement, das auch der TÜV Rheinland im Rahmen seines Bewertungsprozesses positiv hervorgehoben hat. So wird WAGO nicht nur seit 2012 jährlich als "Ausgezeichneter Arbeitgeber" zertifiziert, sondern nimmt auch seit dem vergangenen Jahr an einem umfangreicheren Audit teil, das dem Unternehmen neben den grundlegenden Aspekten: Prozesse im Personalbereich, Ethik, Unternehmenskultur und Organisation auch besondere "Elternfreundlichkeit" bescheinigt.



Nicht zuletzt gehört WAGO auch 2018 wieder zu den besten Arbeitgebern Deutschlands, die vom Nachrichtenmagazin Focus in Kooperation mit dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu und der Karriereplattform Xing gekürt werden. Bereits zum 6. Mal in Folge gehört WAGO zu den beliebtesten Arbeitgebern des Landes. In diesem Jahr wurden mehr als 127.000 Arbeitgeber-Beurteilungen aus einer unabhängingen Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Statista ausgewertet.



"Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement auch in diesem Jahr wieder so positiv von Mitarbeitern und unabhängigen Instituten bewertet wird. Genauso wichtig wie das positive Feedback sind für uns alle Anregungen, die aufzeigen, was wir zukünftig noch besser machen können", erklärt Eckhard Stach, Leiter Recruiting und Personalmarketing.



Die WAGO-Gruppe zählt zu den international richtungweisenden Anbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface Electronic. Im Bereich der Federklemmtechnik ist das familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung 1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter, davon rund 3.500 in Deutschland am Stammsitz im ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. Im Jahr 2016 betrug der Umsatz 766 Millionen Euro.



