Liebe Leser,

wiederholt sich die Geschichte schon nach so kurzer Zeit? 2014 wuchs die Förderung in der US-Schieferölbranche so schnell, dass es zum Crash kam. Die Förderung scheint nun wieder unaufhaltsam zu expandieren.

Wie passt das ins Umfeld des Weltmarkts?

Die globale Nachfrage nach Öl soll dieses Jahr nicht so schnell wachsen wie das Angebot. Eine gefährliche Situation für die Ölkonzerne. Die Preiskorrektur vergangener Woche war ein erstes Signal. Zwar waren das Rekordniveau ... (Benjamin Fitzgerald)

