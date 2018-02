US-Außenminister Tillerson erwartet in Ankara eine komplizierte Gemengelage. Der Konflikt zwischen den USA und der Türkei droht zu eskalieren.

Die Krise zwischen der Türkei und Deutschland schwelt weiter. Doch längst hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ein neues Hauptziel für seine verbale Attacken: die USA. Der Konflikt zwischen Washington und Ankara eskaliert in so atemberaubendem Tempo, dass sogar eine militärische Konfrontation nicht ausgeschlossen scheint: Im syrischen Manbidsch könnten sich bald Truppen der beiden Nato-Partner gegenüberstehen.

Manbidsch steht inzwischen exemplarisch für den größten Streitpunkt zwischen Washington und Ankara: Die US-Unterstützung für die Kurdenmiliz YPG. 2016 hatte ein von der YPG geführtes und den USA unterstütztes Bündnis die Stadt von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreit. Die YPG ist aus Sicht Washingtons ein verlässlicher Partner im Kampf gegen den IS, aus Sicht Ankaras eine Terrorgruppe, die die Türkei bedroht. Westlich von Manbidsch, in Afrin, geht die türkische Armee mit einer Offensive gegen die YPG vor.

Erdogan hat angekündigt, dass danach auf Manbidsch marschiert wird - wo eben auch US-Truppen sind. Die "New York Times" zitierte vergangene Woche einen US-General bei einem Besuch in Manbidsch, der mit Blick auf die Türkei sagte: "Wenn Ihr uns angreift, werden wir hart reagieren. Wir werden uns verteidigen." Erdogan erwiderte darauf am Dienstag: "Es ist ganz klar, dass diejenigen, die sagen "Wir reagieren hart, wenn sie uns angreifen", in ihrem Leben noch keine ...

