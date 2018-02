Graz (ots) - Die slowakische Lebensmittelkette Starý Otec ist seit Kurzem Partner der internationalen Shopping Community Cashback World. Für die Mitglieder der Shopping Community bedeutet das, dass sie beim Kauf von slowakischen Qualitätsprodukten von attraktiven Vorteilen wie Cashback und Shopping Points profitieren.



Seit Anfang Februar kann man in allen 15 Filialen der slowakischen Lebensmittelkette Starý Otec in Bratislava die Cashback Card nutzen. "Starý Otec steht für Qualität und Nachhaltigkeit. Als neues Partnerunternehmen der Cashback World können wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, hochwertige, regionale Lebensmittel zu erwerben und gleichzeitig Geld zu sparen", freut sich Ján Faltys, Mitbegründer von Starý Otec a.s.



Im Zuge der Kooperation genießen Besitzer einer Cashback Card exklusive Preisvorteile: Bei jedem Einkauf in einer der Filialen von Starý Otec erhalten sie 1% Cashback und 1 Shopping Point. "Ein erklärtes Ziel der Cashback World ist es, den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Region einzukaufen und dabei nicht nur selbst zu profitieren, sondern gleichzeitig auch Klein- und Mittelbetriebe zu fördern. Deshalb freuen wir uns, mit Starý Otec einen neuen Partner gefunden zu haben, der auf regionale Produkte setzt und ausschließlich mit slowakischen Lieferanten aus dem KMU-Bereich arbeitet", erklärt ?ubo? Kravárik, Managing Director von myWorld Slovakia, s.r.o., dem slowakischen Betreiber der Cashback World.



Zwtl.: Über Starý Otec



Im Jahr 2012 gegründet, verfügt Starý Otec mittlerweile über ein Netzwerk von 15 Lebensmittelgeschäften in verschiedenen Teilen Bratislavas. Das Sortiment des Unternehmens umfasst mehr als 450 verschiedene Produkte - von Fleischwaren über Milchprodukte bis hin zu Brot und Gebäck. Die Produkte werden ausschließlich in der Slowakei hergestellt und abgepackt. Die Auswahl der Inhaltsstoffe erfolgt dabei nach strengsten Kriterien, um eine hohe Qualität und Frische der Produkte zu gewährleisten.



Zwtl.: Über die Cashback World



Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 8 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 80.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile.



