Bei der diesjährigen Berlinale feiert Prime Video die internationalen Premieren des Prime Exclusives The Looming Tower und des Prime Originals The Terror und ist damit die Plattform mit den meisten Einreichungen für das Programm der Berlinale Series. Die Auswahl des Festivals bestätigt erneut die hohe Qualität der Inhalte bei Prime Video.



- Mit Jeff Daniels und Alec Baldwin in den Hauptrollen: The Looming Tower wirft einen kontroversen Blick auf die Frage, wie die Rivalität zwischen CIA und FBI versehentlich die Bühne für die Tragödie vom 11. September und den Irak-Krieg bereitet haben könnte. Die Hauptrollen in The Terror übernehmen Ciarán Hinds, Tobias Menzies und Jared Harris. Die Serie basiert auf einer wahren Begebenheit und zeigt den gefährlichen Versuch der britischen Royal Navy, die Nordwestpassage zu entdecken.



- Am 20. Februar lädt Amazon zu einer Pressekonferenz nach Berlin ein mit den Darstellern Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Tahar Rahim und Executive Producer Dan Futterman von The Looming Tower.



- The Looming Tower wird ab dem 9. März exklusiv bei Prime Video verfügbar sein, The Terror startet für Prime Mitglieder am 27. März - jede Woche jeweils eine neue Episode. Alle Folgen können auf mobile Endgeräte heruntergeladen und unterwegs angesehen werden - ohne Zusatzkosten.



Prime Video gibt heute bekannt, dass zwei neue Serien, die exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sein werden, Teil der Berlinale 2018 sind: The Looming Tower feiert seine internationale Premiere im Rahmen des Berlinale Series Specials bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin am 20. Februar, die Premiere von The Terror findet am 21. Februar statt. Beide Serien werden exklusiv bei Prime Video, dem Streaming-Service von Amazon, sowohl in der englischen Originalversion und deutschen Synchronfassung verfügbar sein, jede Woche eine neue Episode. The Looming Tower kommt am 9. März auf den Service, The Terror steht ab 27. März zum Streamen bereit.



"Wir sind begeistert, mit unseren Prime Video-Serien so stark bei der diesjährigen Berlinale vertreten zu sein", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Die Auswahl der Berliner Filmfestspiele bestätigt einmal mehr die hohe Qualität der Filme und Serien, die unseren Prime-Mitgliedern exklusiv zur Verfügung stehen."



Am 20. Februar wird Amazon zudem eine Pressekonferenz zu seinen Aktivitäten während der Berlinale veranstalten, einschließlich eines Kamingesprächs mit den Darstellern Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Tahar Rahim und Executive Producer Dan Futterman von The Looming Tower. Gastgeber der Pressekonferenz ist Scott Roxborough, Leiter des EU-Büros von The Hollywood Reporter.



Mit Emmy-Gewinner Jeff Daniels (Der Marsianer - Rettet Mark Watney, The Newsroom) und Golden Globe-, Emmy- und Screen Actors Guild Award-Preisträger Alec Baldwin (30 Rock, Departed - Unter Feinden) in der Hauptrolle: Die 10-teilige Serie The Looming Tower basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetem Buch von Lawrence Wright. Produziert von Legendary TV verfolgt das Prime Exclusive die steigende Bedrohung durch Osama Bin Laden und Al-Qaida. Die Serie wirft einen kontroversen Blick auf die Frage, wie die Rivalität zwischen CIA und FBI versehentlich die Bühne für die Tragödie des 11. September 2001 und den Krieg im Irak bereitet haben könnte.



The Looming Tower wurde von dem OSCAR-nominierten Autor Dan Futterman (Foxcatcher, Capote) als Serie adaptiert, Regie führt OSCAR- und Emmy-Preisträger Alex Gibney (Scientology: Ein Glaubensgefängnis, Taxi zur Hölle und We Steal Secrets: Die WikiLeaks Geschichte). In den Hauptrollen sind Jeff Daniels, Tahar Rahim, Peter Sarsgaard, Bill Camp, Michael Stuhlbarg,Virginia Kull, Sullivan Jones, Wrenn Schmidt und Alec Baldwin zu sehen.



Die neue Anthologieserie The Terror basiert auf einer wahren Begebenheit, die den Bestseller-Roman des renommierten Autors Dan Simmons (Hyperion) inspiriert hat. Sie spielt im Jahr 1847 und handelt von der gefährlichen Reise der britischen Royal Navy in unbekanntes Gebiet, bei der die Crew versucht, die Nordwestpassage zu entdecken. Tückische Bedingungen, begrenzte Ressourcen, schwindende Hoffnung und die Angst vor dem Unbekannten drohen die Besatzung ins Verderben zu treiben. Eisige Kälte, Isolation und das Ende der Welt - The Terror zeigt alles, was schiefgehen kann, wenn eine Gruppe Männer verzweifelt ums Überleben kämpft, nicht nur gegen die Elemente, sondern vor allem gegen sich selbst. Die Hauptrollen übernehmen Ciarán Hinds (Bleed for This, Game of Thrones) als Captain John Franklin, Tobias Menzies (Game of Thrones, Outlander) und Jared Harris (The Crown, Mad Men). Die Serie wurde von renommierten Namen wie Ridley Scott (Blade Runner 2049), David W. Zucker (The Man in the High Castle) und Guymon Cassady (Game of Thrones) produziert.



Beide Serien werden für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online unter Amazon.de verfügbar sein. Prime-Mitglieder können die Serien auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ansehen, ohne zusätzliche Kosten.



