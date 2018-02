Bonn - Trotz der überraschenden Beschleunigung des US-Preisauftriebs, der die Zinsphantasien hinsichtlich der FED befeuert, legte der Euro gestern gegenüber dem US-Dollar (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) um 0,4% auf 1,2407 USD zu, berichten die Analysten von Postbank Research. Auch zum Schweizer Franken habe am Abend ein moderates Plus in Höhe von 0,1% auf 1,1549 CHF zu Buche gestanden.

