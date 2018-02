Hannover - Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zur US-Inflation ließen die Zinsen am deutschen Anleihenmarkt marginal ansteigen, so die Analysten der NORD LB.Zuvor habe es nur wenig Bewegung am Markt gegeben. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe auf 157,98 Punkte verloren, die 10-jährige Bundesanleihe habe mit 0,76% rentiert (0,75%).

