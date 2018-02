Der Weltmarktführer bei Industriegasen interessiert sich nun für Unternehmensteile der Fusionspartner Linde und Praxair.

Allzulange wird sich Benoît Potier nicht im Glanz der Weltmarktführung sonnen können. Durch die Übernahme des US-Konkurrenten Airgas war sein französischer Air-Liquide-Konzern zum weltgrößten Anbieter von Industriegasen aufgestiegen.

Doch Linde und Praxair bereiten gerade ihre 60-Milliarden-Fusion vor, um die Franzosen wieder vom Thron zu stoßen. Auch wenn in Brüssel strenge Kartellauflagen drohen, könnte dies noch in diesem Jahr gelingen. Doch Air Liquide stellt sich in guter Verfassung dem neuen Wettbewerb - und hat ein Auge auf Unternehmensteile von Linde und Praxair geworfen.

Wenn in München bei Linde manch einer gehofft hatte, dass Air Liquide nach der kostspieligen Airgas-Übernahme erst einmal lange mit sich selbst beschäftigt sein würde, so sieht er sich nun möglicherweise getäuscht. Im vergangenen Jahr konnten die Franzosen den Umsatz vor allem dank der Übernahme um 12,2 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro steigern. Das organische Wachstum in der Gase- ...

