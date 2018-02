Köln (ots) - Ab 14. März zeigt VOX in einer Free-TV-Premiere für Deutschland die Drama-Serie "Liar". Die britische Erfolgsserie folgt dabei mittwochs ab 21.15 Uhr in Doppelepisoden im Anschluss auf das Crime-Serien-Highlight "Gone". Zuvor feiert "Liar" bereits am 21. Februar Deutschland-Premiere bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland. Serienfans haben ab dann die Möglichkeit, die komplette Staffel bei TV NOW abzurufen. In der sechsteiligen Serie "Liar" kreieren die Brüder und Serienschöpfer Harry und Jack Williams ("The Missing") ein Geflecht aus Lügen, Geheimnissen und Intrigen. Produziert wurde die Drama-Serie, die in Deutschland von SquareOne Entertainment lizenziert wird, von Two Brother Pictures in Zusammenarbeit mit dem US-Sender Sundance TV sowie dem britischen Fernsehsender ITV. Dort erreichte die Pilotfolge im September 2017 mit insgesamt 5,3 Millionen Zuschauern den erfolgreichsten Start einer Drama-Serie des vergangenen Jahres. Diesen Erfolg konnte das Finale von "Liar" mit insgesamt 6,5 Millionen Zuschauern sogar noch toppen. Daraufhin bestätige ITV eine zweite Staffel der Erfolgsserie.



Hauke Bartel, Head of Fiction VOX: "Ab Mitte März können sich die VOX-Zuschauer auf die neue, fesselnde Dramaserie "Liar" mit Golden Globe-Gewinnerin Joanne Froggatt ('Downtown Abbey') freuen. In der hochkarätigen britischen Serie geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf - ein Thema, das im Zuge der 'Me Too'-Debatte gerade sehr aktuell ist. Um der veränderten Mediennutzung vor allem bei internationalen Serien Rechnung zu tragen und noch mehr Flexibilität beim Konsum unserer ausgewählten Programm zu bieten, haben unsere onlineaffinen VOX-Zuschauer im Rahmen der exklusiven Preview bei TV NOW nun erstmals auch schon vor der linearen Ausstrahlung die Möglichkeit, die komplette Serie zu streamen."



Robert Dube, Leiter Commercial Management Video-on-Demand, RTL interactive: "Unsere Total-Video-Strategie bedeutet für uns, unsere Inhalte überall und jederzeit auf allen relevanten Endgeräten anzubieten. Mit 'Liar' geben wir Serienfans die Chance, eine spannende Serie vor TV-Ausstrahlung vollständig bei TV NOW durchzuschauen. Dadurch machen wir gemeinsam mit VOX noch vor dem Start unsers neuen Senders NOW US im Frühjahr einen weiteren Schritt beim Ausbau unseres Streamingangebotes mit attraktiven Inhalten."



Darum geht's bei Liar:



Die engagierte Lehrerin Laura Nielson (Joanne Froggatt) ist frisch getrennt und verarbeitet das Ende einer langjährigen Beziehung. Von Dates will sie daher nichts wissen, bis sie auf den Chirurgen Andrew Earlham (Ioan Gruffudd) trifft. Sein Sohn geht auf ihre Schule und Laura lässt sich auf einen Abend mit dem attraktiven Arzt ein. Doch nach einer Nacht, die für beide vielversprechend beginnt, steht am Morgen der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Ein Strudel aus Widersprüchen, Zweifeln und Manipulationen beginnt - aber wer von beiden treibt ein falsches Spiel?



In den Hauptrollen glänzen Golden-Globe-Gewinnerin Joanne Froggatt ("Downtown Abbey") und der für einen MTV Movie & TV Award nominierte Ioan Gruffudd ("Fantastic Four"). Bei den ersten drei Folgen führte James Strong Regie, der bereits die britische TV-Serie "Broadchurch" inszenierte. Die drei weiteren Episoden übernahm Regisseur Sam Donovan, der unter anderem die VOX-Sciene-Fiction-Serie "Humans" in Szene setzte.



Previews wichtiger Bestandteil von TV NOW Das Angebot exklusiver Web-Inhalte ist schon seit Jahren wichtiger Bestandteil der Digital-Video-Strategie der Mediengruppe RTL Deutschland. Bereits 2002 konnten Fans der täglichen Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) die neueste Folge bei T-Online gegen ein Entgelt vor ihrer Ausstrahlung online ansehen. Ab 2007 konnten Zuschauer bei RTL NOW die jeweils nächsten Folgen ausgewählter Serien, wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alarm für Cobra 11" oder bei RTL NITRO NOW auch die komplette Staffel der französischen Serie "Lazy Company" abrufen. Die ersten beiden Folgen der dritten Staffel der VOX-Serie "Club der roten Bänder" waren ebenfalls bereits vor der linearen TV -Ausstrahlung abrufbar. Neben dem Preview bei den täglichen Serien können Serienfans aktuell bei TV NOW auch die jeweils nächsten Folgen von Highlights wie "Der Lehrer", "Sankt Maik" , "Magda macht das schon!" oder "Gone" im Preview abrufen.



"Liar" ist ab 21. Februar bei TV NOW für TV NOW PLUS Nutzer abrufbar. TV NOW PLUS kann 30 Tage kostenlos getestet werden, kostet im Anschluss ein technisches Zugangsentgelt von 2,99 EUR/Monat und ist monatlich kündbar. TV NOW PLUS Kunden können den linearen Livestream der Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL mit RTL, VOX, NITRO, n-tv, RTLplus, SUPER RTL, TOGGO plus und RTL II sehen und haben Zugriff auf viele komplette Serienstaffeln wie beispielsweise "Der Lehrer" oder "Alarm für Cobra 11". Im Frühjahr ergänzt der neue exklusive Serien-Sender für US-Fiction NOW US das Portfolio von TV NOW. Nutzer können ihre Serien auch über Smartphone, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen.



