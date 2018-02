Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 18. Februar 2018, ab 11.40 Uhr, 3sat



Rätoromanisch: Etwa 50.000 Menschen sprechen diese melodiöse Sprache. Vor 80 Jahren, am 20. Februar 1938, erklärte das Schweizer Stimmvolk Rumantsch zur vierten Landessprache. Mit einem bunten Mix an Programmen aus dem Bergkanton macht 3sat das Rätoromanische anlässlich dieses Jubiläums nicht nur sichtbar, sondern verschafft der Sprache Gehör. Am Sonntag, 18. Februar 2018, ab 11.40 Uhr zeigt 3sat acht Sendungen, die sich mit der Sprache, den Menschen und den fünf Tälern im Schweizerischen Kanton Graubünden beschäftigen.



In Originalsprache mit deutschen Untertiteln erzählt die Dokumentation "Esser da chasa. Vier Frauen aus Sent" um 11.40 Uhr die Geschichten von vier Frauen, die auf verschiedene Weise in dem Unterengadiner Dorf beheimatet sind. Eine davon ist die deutsche Autorin Angelika Overath. Ihre Gedanken führen durch die Dokumentation und bilden Beziehungen zwischen den Geschichten der vier Frauen. Daraus lässt sich schließen, dass "Esser da chasa" - zu Hause sein - viele Aspekte hat.



Mit "Winterarbeiten im Schweizer Nationalpark. Mit Parkwächtern unterwegs" folgt um 14.45 Uhr eine weitere Dokumentation in rätoromanischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Sie begleitet die beiden Schweizer Nationalparkwächter Domenic Godly und Claudio Irniger auf ihren abenteuerlichen Touren während der Wintermonate.



Über spektakuläre Funde, berührende Entdeckungen und einen Flop in der Geschichte der Bündner Archäologie berichtet um 18.30 Uhr die Dokumentation "SCHWEIZWEIT: Steine, Holz und Knochen", die 3sat in Erstausstrahlung und Originalsprache mit deutschen Untertiteln zeigt.



Außerdem begleitet um 12.05 Uhr die Dokumentation "Arno Camenisch" den Schweizer Autor auf seine erste Reise nach New York, um 13.30 Uhr zeigt die Filmemacherin Susanna Fanzun in "Up in the Sky" den Alltag einer Familie während des Alpsommers 2012. Die Dokumentation "Pferdestärke" von Arno Rauch gibt um 14.00 Uhr Einblicke in die Arbeit einer der letzten Waldarbeitergruppen im Unterengadin, die noch mit Pferden arbeitet. Für die Dokumentation "Vanescha - Ein verlassenes Tal" um 14.25 Uhr hat Filmemacher Eligi Derungs diesen einsamen Ort wiederholt gefilmt und den eigenen Rhythmus von Ort und Jahreszeit festgehalten. Die Naturreportage "NETZ NATUR. Schweizerischer Nationalpark: 100 Jahre Einsamkeit" führt um 15.10 Uhr durch die Natur und Tierwelt des ersten Schweizerischen Nationalparks - gelegen zwischen dem Unterengadin und der italienischen Grenze.



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/raetoromanisch



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121