NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmittag uneinheitlich gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 64,27 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg hingegen um 21 Cent auf 60,81 Dollar.

Am Morgen hatten die Ölpreise noch an die starken Gewinne vom Vortag anknüpfen können und waren deutlich gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern profitierten die Notierungen von einem überraschend schwachen Anstieg der US-Ölreserven. Außerdem hatte die jüngste Kursschwäche des US-Dollar für Auftrieb gesorgt. Ein schwacher Dollar macht Rohöl für Anleger außerhalb des Dollarraum günstiger und sorgt damit für eine stärkere Nachfrage.

Im Verlauf des Vormittags setzte allerdings eine Gegenbewegung ein. Die Ölpreise gaben frühe Gewinne wieder ab. Am Ölmarkt bleibt die Sorge vor einer zu hohen Fördermenge in den USA ein wichtiges Thema. Zuletzt war die amerikanische Ölproduktion auf ein neues Rekordhoch von durchschnittlich 10,27 Millionen Barrel pro Tag gestiegen./jkr/bgf/jha

