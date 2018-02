FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg am Donnerstag fortgesetzt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg bis auf 0,79 Prozent. Das ist nur geringfügig weniger als das vor wenigen Tagen erreichte Hoch seit Herbst 2015 bei 0,80 Prozent. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im Gegenzug auf 157,54 Punkte.

Ausgangspunkt des jüngsten Renditesprungs sind die USA. Dort sind die Kapitalmarktzinsen seit neuen Inflationsdaten vom Mittwochnachmittag deutlich gestiegen. Experten der Commerzbank sprechen von "Reflationsstimmung" in den USA. Marktteilnehmer rechnen angesichts der anziehenden Teuerung mit drei, vielleicht sogar vier Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. An den Anleihemärkten wird dieser erwartete Kurs vorweggenommen.

Im Nachmittagshandel steht eine Reihe von amerikanischen Konjunkturdaten auf dem Programm. Herausstechen dürften Produktionsdaten zur Industrieproduktion sowie Stimmungsindikatoren aus der Branche. Hinzu kommen Daten vom Arbeits- und Häusermarkt./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0154 2018-02-15/13:02