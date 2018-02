München (ots) -



Die Constantin Television baut ihre Wirkungsbereiche aus und holt weiteres Top-Personal ins Unternehmen: Seit Jahresbeginn verstärken Produzentin Sophie von Uslar und Kai Fischer als Director Corporate Content das Team der Constantin Television.



Sophie von Uslar kommt von Wiedemann & Berg, wo sie als Ausführende Produzentin preisgekrönte Projekte wie "NSU - Mitten in Deutschland" (2016) oder "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" (2015) verantwortete. Für die Constantin Television ist sie ab sofort als Produzentin für die Entwicklung und Produktion neuer Spielfilm- und Serienformate zuständig. Kai Fischer, zuletzt als Head of Ticketing & New Business im Digitalbereich von Starwatch Entertainment, einer Tochter der ProSiebenSat.1 Gruppe, tätig, ist als Director Corporate Content zukünftig für die Konzeption und Produktion von zielgruppengerechten Video-Inhalten für Marken und Unternehmen verantworlich. Der Fokus liegt dabei auf der Distribution der Inhalte auf digitalen und Social Media-Kanälen.



Beide reporten direkt an Oliver Berben, Vorstand für TV, Entertainment und digitale Medien der Constantin Film.



Über Sophie von Uslar:



Sophie von Uslar ist seit 2001 als Produzentin und Producerin für verschiedene Sender und Produktionsfirmen tätig und war in dieser Zeit an rund 40 Produktionen für Kino und TV beteiligt. Zuletzt verantwortete sie für Wiedemann & Berg und Gabriela Sperl als Ausführende Produzentin unter anderem "Die Spiegel-Affäre" (2014), den TV-Mehrteiler "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" (2015), die Filme "Operation Zucker" (2013) und "Operation Zucker. Jagdgesellschaft" (2016) sowie die hochgelobte Trilogie "NSU - Mitten in Deutschland" (2016). Ihre Produktionen wurden vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis, dem Grimme Preis, der Romy, der Goldenen Nymphe des Festival de Télévision de Monte Carlo, der Goldenen Magnolie in Shanghai und dem Jupiter Award.



Über Kai Fischer:



Für Starwatch Entertainment, eine Tochter der ProSiebenSat.1 Gruppe, verantwortete Kai Fischer seit 2014 als Head of Ticketing & New Business die e-Commerce Plattform Tickethall.de und kümmerte sich um den Aufbau von neuen Partnerschaften, Produkten, Reichweiten und Communities im Digitalbereich. Davor war er in verschiedenen digitalen Management-Rollen für Unternehmen wie AOL und den ADAC tätig und führte mehrere Jahre seine eigene Agentur mit Fokus auf Markenkooperationen im Event-, Musik- und Online-Bereich.



Über Constantin Television:



Die Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter der Constantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV, Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellung aller nationalen und internationalen Produktionen der Unternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.



Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichnete TV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel "Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter dem Dach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "Die Protokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreich ist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit der TV-Serie "Shadowhunters".



