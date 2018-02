Aldi Nord und Aldi Süd wollen enger zusammenrücken. Ein Überblick über Eigentümerstruktur, Unternehmensführung und Operationsgebiete.

Aldi Nord und Aldi Süd wollen ihre Zusammenarbeit in Einkauf und Marketing ausbauen. Die beiden Discounter bestätigten am Donnerstag einen Bericht des "Manager Magazins" sollen in einem ersten Schritt bestimmte Produkte gemeinsam eingekauft werden. Eine vollständige Fusion sei jedoch nicht geplant, teilten Aldi Nord und Süd mit.

Aber wie funktioniert der Discount-Riese eigentlich? Im Folgenden ein Überblick darüber, wem die Unternehmen gehören, wie sie organisiert sind und wo sie mit Filialen präsent sind.

Eigentümerstruktur

Aldi Nord und Aldi Süd sind jeweils im vollständigen Besitz von Familienstiftungen. Die Siepmann-Stiftung hält 100 Prozent an Aldi Süd. Haupt-Destinatäre, also die wichtigen Begünstigten, sind Familienangehörige von Beate Heister, Tochter von Aldi-Süd-Gründer Karl Albrecht.

Das Vermögen von Aldi Nord hingegen liegt in drei Familienstiftungen: in der Markus-, Lukas- und Jakobus-Stiftung. Begünstigte der Aldi-Nord-Stiftungen sind Mitglieder des Familienstammes von Gründer Theodor Paul Albrecht, darunter sein ältester Sohn Theo Albrecht junior, seine Frau Cäcilie Albrecht und Schwiegertochter Babette Albrecht. Wie hoch die jeweiligen Anteile sind, ist unbekannt.

Mehrere Familienstiftungen als Eigentümer sollen Aldi Nord Freiraum ermöglichen, ...

