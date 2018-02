Zürich - Die Schweizer Börse tendiert gegen Donnerstagmittag weiterhin positiv. Dabei kann sie ihren Erholungskurs des Vortages fortsetzen, wobei 28 von 30 Blue Chips im Plus sind. Allerdings wird der Leitindex SMI vom Indexschwergewicht Nestlé ausgebremst und um etwa 49 Punkte nach unten gedrückt. Das Westschweizer Unternehmen hatte am Morgen seinen Zahlenkranz vorgelegt und damit teilweise enttäuscht. Immerhin liegt der SMI aber wieder über der Schwelle von 8'900 Punkten.

Insgesamt scheint die Nervosität unter den Händlern abzunehmen. Der Volatilitätsindex VSMI liegt mit seinen aktuell 16 Punkten wieder 12 Zähler unter seinem Stand vom Wochenbeginn. An den Börsen gehe es auch deshalb wieder aufwärts, weil viele schlechte Nachrichten durch den Rutsch der vergangenen Woche schon eingepreist seien, meinen Händler. So konnte auch der Anstieg der Anstieg der Renditen am amerikanischen Rentenmarkt und die unerwartet hohen Inflationsrate den Markt nicht aus der Ruhe bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 11.50 Uhr 0,42% auf 8'936,45 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt deutlicher um 0,95% auf 1'471,05 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,43% auf 10'290,85 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren nur zwei (Nestlé, Swisscom).

Die ...

