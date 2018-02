Maximaler Komfort durch WYSIWYG-Bearbeitung von Inhalten für Redakteure

bei gleichzeitig maximaler Flexibilität für Entwickler - ab €3.99 monatlich

Berlin, Germany und Boston, MA - 15. Februar 2018 - Scrivito (https://scrivito.com/), ein Pionier im Bereich der Web Content Management (CMS)-Technologien, stellt heute das weltweit erste JavaScript-basierte CMS vor, das aufgrund seiner Serverless-Computing-Technologie keinen Server mehr zum Betrieb benötigt. Es ist damit die zuverlässigste, kosteneffizienteste, und sicherste CMS Lösung auf dem internationalen Markt. Scrivito basiert auf ReactJS (https://reactjs.org/), der innovativen und sich momentan am schnellsten verbreitenden JavaScript-Bibliothek, welche von Facebook entwickelt wird. Auf Scrivito basierende Websites sind schneller, flexibler, und einfacher zu verwalten als mit traditionellen serverbasierten Systemen. Scrivito ist für Digitalagenturen und mittlere bis große Unternehmen konzipiert und erleichtert es Web-Redakteuren und -Entwicklern, leistungsstarke Websites, Microsites, Landing Pages, Veranstaltungsseiten und vieles mehr zu erstellen und sicher zu betreiben.

Während immer mehr Unternehmen und Organisationen auf moderne Cloud-Lösungen migrieren, besteht die Web-CMS-Welt weiterhin entweder aus veralteten, unsicheren, schlecht bedienbaren und wartungsintensiven Open-Source-Tools wie WordPress, Drupal und Joomla und teuren und komplexen kommerziellen Lösungen wie Adobe CQ5, oder kaum erweiterbaren Website-Baukästen wie Squarespace und Wix. Die Entwicklung von Websites besteht häufig aus nutzer-unfreundlichem Ausfüllen umfangreicher Formulare, permanentem Klicken auf Vorschau-Buttons und nicht zuletzt ständigem Updaten des CMS. Gleichzeitig stehen Digitalagenturen vor der Herausforderung, immer innovativer sein zu müssen, um Kunden zu gewinnen und zu halten - und das bei sehr hohem Kostendruck.

"Wir sind an einem Wendepunkt im Bereich der Web-Technologien angelangt: Agenturen und Entwicklungsteams, die weiterhin auf veraltete Tools wie WordPress setzen, werden durch den Wandel zu modernen Technologien wie JavaScript und Serverless Computing einfach überholt werden", meint Thomas Witt, Scrivitos Mitgründer und CTO. "Wir haben Scrivito entwickelt, um Agenturen und Unternehmen dabei zu helfen, den aktuell ständig wechselnden Anforderungen an moderne, dynamische Websites über alle Geräte und Plattformen hinweg gerecht zu werden."

Scrivito ist ein Web Content Management Service, der an der Spitze der aktuellen JavaScript Web Development Revolution steht. Redakteure können Strukturen und Inhalte einfach und komfortabel direkt auf den Webseiten im Browser bearbeiten - bei gleichzeitig maximaler Flexibilität und Erweiterbarkeit für Entwickler.

Konkret zeichnet sich Scrivito durch folgende Features aus:

Komfortable WYSIWYG-Bearbeitung aller Inhalte direkt im Browser: Redakteure können Inhalte wie Texte, Bilder, Videos im Browser direkt auf der Website bearbeiten, die Struktur der Seiten mittels Drag-and-Drop anpassen sowie dank modularer Widgets flexible Seitenkomponenten hinzufügen. Durch die hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit der Widgets wird die Entwicklung und Bearbeitung von Inhalten stark beschleunigt. Außerdem können Redakteure ständig sehen, wie die Seite auf einem Smartphone, Tablet oder Desktop aussieht.

Unübertroffene Sicherheit: Dank der JavaScript-basierten clientseitigen Rendering-Technologie ist Scrivito zu 100 % wartungsfrei und dadurch die sicherste, am höchsten skalierbare und kosteneffizienteste Lösung auf dem Markt. Scrivitos serverlose Technologie, die auf Amazon Web Services (AWS) basiert, macht es endlich überflüssig, dauernd CMS-Installationen zu patchen und zu updaten.

Schnelle, dynamische und interaktive Seiten dank ReactJS: Mit Scrivito erstellte Websites fühlen sich nahezu wie Apps auf mobilen Geräten an. Da die Seitenberechnung lokal im Browser stattfindet, wird die Menge der an den Browser zu übertragenden Daten minimiert. Dadurch werden Seiten substanziell schneller geladen und dargestellt. Das Ergebnis kann schon während der Entwicklung live im Browser betrachtet werden, wodurch lange und aufwendige Entwicklungs-/Testzyklen entfallen. Dank der Flexibilität von ReactJS sind auch komplexe, interaktive Funktionen innerhalb der Website - wie z.B. Konfiguratoren und mehrseitige Formulare - einfach umsetz- und wiederverwendbar.

Höchste Flexibilität: Scrivito ist einfach zu erweitern, da es keinerlei serverbasierte Infrastruktur benötigt. Entwickler und Redakteure können ihre Datenstrukturen und Widgets dynamisch entwickeln und anpassen. Dank Scrivitos einzigartiger Arbeitskopien, die Mechanismen zur Versionskontrolle aus der Softwareentwicklung in die CMS-Welt übertragen, erübrigt sich der sonst obligatorische Staging-Server bei gleichzeitiger paralleler Bearbeitbarkeit von Inhalten. Scrivitos API-first-Ansatz verbindet die Vorteile sogenannter Headless CMS mit einfacher WYSIWYG-Bearbeitung von Inhalten in einer einzigen Lösung.

Digitalagenturen und Unternehmen schätzen Scrivito

"Wir sind begeistert von Scrivitos Benutzerfreundlichkeit. Durch Widgets und WYSIWYG-Bearbeitung können unsere Redakteure dynamische Inhalte flexibel und komfortabel auf unseren Websites platzieren. Das spart uns viel Zeit und Entwicklerressourcen", sagt Gaylord Zach, Geschäftsführer von TVSMILES, einer Plattform für gamified, native Advertising.

"Wir verstehen uns selbst als führend bei technologischer Innovation und Design im Bereich Smart Spaces. Scrivito ist ganz klar an der Spitze der JavaScript-basierten Webentwicklung, und wir vertrauen auf Scrivito, um unsere IoT-Lösungen schnell und effizient zu vermarkten", sagt Michael von Roeder, CEO von Sensorberg.

"Dank Scrivito konnten wir unser Content-Marketing mit Drizly's eCommerce-Engine nahtlos integrieren, um Kunden Tipps und Rezepte für Drinks zu bieten und die Zutaten dafür sofort einzukaufen", sagt Dean Dieker, Director of Engineering bei Drizly.com.

"Für uns als auf Customer Experience spezialisierte Agentur ist es entscheidend, die besten Web-Entwickler für uns zu begeistern. Unsere umfangreichen Kundenprojekte setzen wir daher mit dem modernsten JavaScript- und cloud-based CMS um: Scrivito.", sagt Timo Fuchs, Leiter Systemintegration bei der Digitalagentur Pinuts media+science.

Preise und Verfügbarkeit

Scrivito ist sofort ab €3.99 monatlich im Personal Plan und ab €89 im Team Plan, der eine umfangreichere Versionshistorie und ein Berechtigungssystem umfasst, erhältlich. Ein user-basiertes Enterprise-Pricing ist auf Anfrage erhältlich.

Erfahren Sie ab dem 15. Februar 2018 mehr auf www.scrivito.com (http://www.scrivito.com):

Scrivito Produkt- und Demo-Videos (siehe auch https://youtube.com/Scrivito (https://youtube.com/Scrivito))

Scrivito Kundenreferenzen

Scrivito eBook "The JavaScript Web Development Revolution - how Technologies like ReactJS and Serverless Computing will Change the World."

Scrivito Blog

Über Scrivito

Scrivito revolutioniert die Art und Weise, wie Webseiten erstellt und verwaltet werden. Scrivito ist ein benutzerfreundlicher SaaS Content Management Service (CMS) der sich an Digitalagenturen und mittlere bis große Unternehmen richtet. Scrivito basiert auf JavaScript, wurde von Grund auf als cloudbasierter Service entwickelt und ist die flexibelste Lösung, Websites sicher und komfortabel zu entwickeln und zu betreiben. Scrivito hat seinen Hauptsitz in Berlin - mit weiteren Niederlassungen in den USA und Polen - und wird von Infopark AG, einem seit 20 Jahren etablierten Pionier der CMS-Technologien entwickelt. Weitere Informationen sind auf www.scrivito.com (https://www.scrivito.com) und auf Twitter unter @Scrivito (https://twitter.com/Scrivito) verfügbar.

Pressekontakt:

Maria Bradley

Reidy Communications for Scrivito

maria@reidycommunications.com (mailto:maria@reidycommunications.com)

+1-415-509-0498

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Scrivito via Globenewswire