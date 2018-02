Der Ceed brachte Kia den Durchbruch in Europa. Hier wurde er entwickelt und hier gefällt er den Kunden besonders gut. Er sorgte für frischen Wind in der Kompaktklasse und hat sich hinter Golf, Focus und Co. einen festen Platz im Mittelkreis erkämpft. Das Design der neuen Ceed-Generation baut auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...