Von "Pretty Woman" über "Harry und Sally" bis hin zu "Fifty Shades of Grey": In der ersten Folge seiner neuen Comedy-Show "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" wirft Kult-Comedian Kaya Yanar einen ganz persönlichen Blick auf die schönsten Liebesfilme aller Zeiten - am 23. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1. "Kino und Comedy haben im Kern dasselbe Thema: menschliche Gefühle. Filmen gelingt es immer wieder, Menschen aus ihrem Alltag zu befreien und sie zum Träumen oder zum Lachen zu bringen. Das Schöne bei einer Comedyshow ist: Sie kann sich gleichzeitig vor den großen Gefühlen im Kino verneigen und zeigen: ein Satz mehr oder ein Schritt weiter links, und die Szene wird brüllend komisch", sagt Kaya Yanar.



Kayas prominenter Gast in der ersten Folge ist "The Voice Kids"-Coach und Sänger Max Giesinger. "Wir werden einfach einen entspannten Kinoabend wie unter Freunden verbringen und uns die Zeit mit den Filmen vertreiben, die uns faszinieren, zum Lachen bringen oder unser Comedy-Herz höherschlagen lassen. Außerdem blicken wir hinter die Kulissen des Filmgeschäfts - und das eine oder andere verrückte Spiel wird auch dabei sein. Ich verrate aber noch nicht welches, sonst kommen meine Gäste vielleicht nicht", sagt der Comedian.



"Guckst Du?! Kayas große Kinoshow", am 23. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1



