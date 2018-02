New York - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Februar überraschend eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von 17,7 Punkten im Vormonat auf 13,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 18,0 Punkte gerechnet.

Der Empire-State-Index misst die Geschäftstätigkeit der Industrie im Staat ...

