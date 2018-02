Liebe Trader,

Der Luft- und Raumfahrtkonzern konnte seinen Gewinn deutlich steigern und zahlt nun auch noch eine höhere Dividende für Aktieninhaber aus, was sich als eine sehr positive Nachricht für Investoren entpuppt. Gleichzeitig legte das Wertpapier um grob 10 Prozent zu und steuert geradewegs die Jahreshochs an. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen den Umsatz um 0,2 Mrd. Euro steigern - von 66,6 Euro auf 66,68 Euro und der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 7,5 Prozent auf 4,25 Mrd. Euro. Gleichzeitig jedoch konnte das Konzernergebnis um knapp 190 Prozent steigen, also auf 2,87 Mrd. Euro klettern, nach dem es 995 Mio. Euro im Vorjahr waren. Erst vor Kurzem konnte sich der in Toulouse sitzende Konzern ein weiteres Mal behaupten und hat den Gewinn, trotz einer milliardenschweren Belastung für den Militärtransporter A400M fast verdreifacht. Gleichzeitig steht für 2018 eine Auslieferung von rund 800 Zivilflugzeugen an. Im unmittelbaren Vergleich zu 2016, rechnet der Flugzeughersteller mit einem Gewinn-Wachstum von 20 Prozent.

Der herrschende Aufwärtstrend seit Mitte 2016 konnte sich auch gegen den jüngsten Rücksetzer überzeugend durchsetzen und steuert gradewegs die Jahreshochs bei 93,76 Euro an. Sollte ein Kurssprung darüber gelingen, so ist eine dreistellige Kursmarke bei Airbus bei rund 100,00 Euro nicht abwegig. Für das Eintreten dieser Situation, muss aber noch eine entscheidende Bedingung erfüllt werden.

Long-Chance:

Es könnte noch durchaus weiteres Aufwärtspotenzial bis grob 100,00 Euro freigesetzt werden, da die veröffentlichten Daten des vergangenen Jahres sehr positiv aufgenommen worden sind und somit einem Kurssprung über die derzeitigen Jahreshochs von 93,76 Euro als möglich eingestuft wird. In Bezug auf die dadurch entstehende Kursstärke, könnte es dem Wert gelingen, sogar bis an die Marke von 101,25 Euro heran zulaufen, bevor Investoren wieder Gewinne am Markt einstreichen. Eine Verlustbegrenzung ist aber noch unter dem Niveau von 84,50 Euro anzusetzen, da mit dem heutigen Kurssprung eine enorme Kurslücke entstanden ist und solche meistens schneller geschlossen werden, als man denkt. Wirklich kritisch für die Airbus-Aktie dürfte es aber erst unterhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie werden - Investoren müssten dann mit Abgaben auf die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 93,80 Euro

Kursziel: 100,00 / 101,25 Euro

Stopp: < 84,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 9,30 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Airbus SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 92,80 Euro; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.