Der Dow erobert am Donnerstag die psychologisch wichtige Tausendermarke zurück. Unter den Einzelwerten springt Cisco auf ein 17-Jahres-Hoch.

Wie schon in Europa haben auch die Anleger an der Wall Street am Donnerstag die zuletzt aufkeimenden Inflationsängste abgeschüttelt. Der Dow Jones stieg um 0,9 Prozent auf 25.114 Zähler, der S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2117 Punkte zu und der Nasdaq gewann 0,8 Prozent auf 7200 Punkte.

Selbst der Anstieg der Renditen am Rentenmarkt, gemeint sind Anleihen, bringe den Markt nicht aus der Ruhe, sagte ein Börsianer. "Bei dem Ausverkauf vorige Woche wurde schon einiges eingepreist, was jetzt erkennbar ist." Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries erreichte zeitweise mit über 2,94 Prozent den höchsten Stand seit gut vier Jahren.

Die US-Erzeugerpreise waren im Januar in der Kernrate unter ...

