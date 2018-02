Die Aktionäre stimmten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung dem Verkauf des Veranstaltungsgeschäfts an Conexio zu. Zugleich wird die Solarpraxis Neue Energiewelt AG in Solarpraxis AG wieder rückbenannt.Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung haben die anwesenden Aktionäre am Donnerstag einstimmig für den Verkauf des Geschäftsbereichs Veranstaltungen der Solarpraxis Neue Energiewelt an Conexio zugestimmt. "Zustimmung der Hauptversammlung ist entsprechend der veröffentlichten Einladung mit wenigen Enthaltung und sonst 100 Prozent Ja-Stimmen erfolgt", hieß es von Seiten der Solarpraxis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...