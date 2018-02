Die USA hustet und die Finanzmärkte weltweit spielen verrückt. Ist es noch immer so einfach? Was passiert da eigentlich derzeit an den Finanzmärkten und wie können Privatanleger damit umgehen? Eine Analyse von Thomas Wüst, Geschäftsführer der valorvest Vermögensverwaltung, bei Börse Stuttgart TV.