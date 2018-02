Das Jahr hat schon turbulent begonnen, aber es könnte noch spektakulärer werden. So könnten zum Beispiel schon 2018 auf allgegenwärtige Tech-Konzerne wie SAP (WKN:716460), Amazon.com (WKN:906866) und Tesla (WKN:A1CX3T) Schwierigkeiten zukommen.



Aber ich sag's gleich vorneweg: die nachfolgenden Prognosen sind reine Spekulation ohne jegliche Gewährleistung. Trotzdem denke ich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit existiert, dass die eine oder andere davon sich so oder in ähnlicher Form realisieren wird.

1. unverschämte Voraussage: Volkswagen übernimmt das Tesla-Werk

Der Hype um Tesla ist noch längst nicht zu Ende. Noch immer sind die Fans felsenfest davon überzeugt, dass daraus der größte Automobilkonzern der Welt entstehen wird, und ...

