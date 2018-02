Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro

Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro

* Anleihe hat sechs Jahre Laufzeit bis 2024 und Zinskupon von 1,500 % p.a. * Anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro * Anleihe dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe * Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt beweist einmal mehr sein exzellentes Standing am Kapitalmarkt."

Pullach, 15. Februar 2018 - Die Sixt SE hat heute eine Anleihe (ISIN: DE000A2G9HU0 / WKN: A2G9HU) im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission stieß auf eine rege Nachfrage und war klar überzeichnet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 21. Februar 2024 und ist mit einem Zinskupon von 1,500 % p.a. ausgestattet. Durch die Stückelung von 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.

Joint Lead Manager der Emission waren die Bayerische Landesbank, die Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Die Emission dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe des internationalen Mobilitätsdienstleisters.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Die hohe Nachfrage und die zügige Platzierung der Anleihe - auch im aktuell ausgesprochen herausfordernden Marktumfeld - belegen einmal mehr das exzellente Standing, das sich Sixt als profitables und kapitalstarkes Unternehmen auch ohne externes Rating bei Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe können wir die Refinanzierung unserer im Mai auslaufenden Anleihe frühzeitig abschließen und dabei die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern."

Über Sixt: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd. Euro (2016). www.sixt.de

