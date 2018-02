Koblenz/Los Angeles (ots) -



- Marcus Giers, Top-Speaker und Markenexperte aus Deutschland, gewinnt "Eden Achievement Award" - Insgesamt neun internationale Business-Persönlichkeiten aus Europa und den USA wurden für ihr soziales und unternehmerisches Engagement geehrt - US-Medien werden auf Deutschlands beste Köpfe aufmerksam



In Los Angeles im legendären Beverly Hills Hotel wurden zum ersten Mal die EDEN ACHIEVEMENT AWARDS an neun herausragende internationale Persönlichkeiten aus Europa und den USA verliehen. Alle haben sich als Vorbilder bewiesen, dass Erfolg, Business und Philanthropie vereinbar sind. Das Besondere an diesem Abend: Auch fünf deutsche Ausnahmeunternehmer durften den EDEN ACHIEVEMENT AWARD in Empfang nehmen und erregten das Interesse von US-Medien, wie den zweitgrößten Sender der USA, iHeartRadio, welche die Gewinner - live on air - als "einige der größten Köpfe, die Deutschland zu bieten hat", bezeichnet hat. Dazu zählt unter anderem der international gefragte Redner, Business-Expert und Koblenzer Unternehmer Marcus Giers. Der Story-Marketing-Experte berät Hidden Champions und Deutschlands stille Helden, diniert mit Philanthropen und Stars wie Elton John und Bruno Serato. Gleichzeitig unterstützt er das Kijabe Hospital in Kenia und Hilfsprojekte auf Haiti. "Ich bin stolz, diesen wundervollen Award für meine sichtbare und unsichtbare Arbeit erhalten zu haben. Es war ein grandioser Abend, in dem unsere Projekte und der internationale Austausch im Vordergrund standen."



Auszeichnungen für Größen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Hollywood



Neben Marcus Giers erhielten weitere Größen aus Politik, Wirtschaft, Sport und der Hollywood Film- und Musikbranche den Preis für ihr außergewöhnliches soziales Engagement: Ex-NFL Footballstar Keith Mitchell, Stardirigent und Sohn der Filmlegende Sophia Loren - Carlo Ponti Junior, der USA bekannte Top-Speaker und Philanthrop Bruno Serato sowie die US-Schauspielerin Dina Morrone, welche in Begleitung ihres Ehemannes Stephen Rivkin, dem Gewinner des Brit-Film Awards und dreifach oscarnominierten Filmeditor von Avatar und Fluch der Karibik. Ebenfalls zu Gast waren die Rockgröße Chris Pitmann von Guns N' Roses oder Hollywood Filmproduzent und Regisseur Tony Tarantino.



Der EDEN ACHIEVEMENT AWARD geht in die zweite Runde



Für die Initiatorin und Preisstifterin Maryam Morrison, der Herausgeberin des Eden Magazins, war die Verleihung ein großer Erfolg mit nachhaltigem Effekt. Deshalb wird bereits im September 2018 der EDEN ACHIEVEMENT AWARD zum zweiten Mal verliehen. Rund dreihundert internationale Gäste dürfen dann gespannt sein, wer zu den Gewinnern zählen wird und wessen soziale Projekte finanziell gefördert und zusätzlich unterstützt werden.



Über Marcus Giers



Der Lebensweg von Marcus Giers lässt sich in etwa so beschreiben: "From rags to riches." Ohne Schulabschluss gestartet, stieg er zum Aufsichtsrat eines deutschen Bauträgerunternehmens auf. 2010 kam dann der große Absturz: Über 600.000 Euro Schulden und eine Restbarliquidität von 10,82 Euro. Er reiste nach Spanien und in die USA aus und schaffte den Turnaround als internationaler Top-Speaker und Markenexperte. US-Medien, wie der zweitgrößte Sender der USA (iHeartRadio), bezeichnen ihn als "Germany's best and ... one of the greatest intrepreneurial mind Germany has to offer". Große Namen europäischer Königs- und Bundespräsidenten-Familien findet man in seiner Kundendatei neben Großkonzernen und international agierenden Globalplayern. Er berät Hidden Champions und Deutschlands stille Helden, diniert mit Philanthropen und Stars wie Elton John und Bruno Serato. 2016 wurde er vom US-World Film Institute geehrt, was ihn mit Persönlichkeiten wie Tom Hanks, Sandra Bullock oder Ben Stiller verbindet. Giers ist heute ein gefragter Speaker und einer der erfolgreichsten Business-Experten in Deutschland. Er lebt auf Mallorca sowie in Los Angeles, ist auf der ganzen Welt Zuhause und als Storymarketing-Experte garantiert eine Story für sich. Mehr Infos auf: www.marcus-giers.com



