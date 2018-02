Mainz (ots) - Woche 10/18



Di., 6.3.



Bitte Programmänderung beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 UEFA Champions League Magazin (VPS 19.21/HD/Dd5.1/UT) Moderation: Oliver Welke Experte: Oliver Kahn



19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)



20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Paris St. Germain - Real Madrid Achtelfinale, Rückspiel Übertragung aus Paris Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Oliver Kahn Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause: gegen 21.30 heute-journal (HD/UT) (VPS 21.45)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



anschl. Zusammenfassung des Spiels FC Liverpool - FC Porto



23.00 Markus Lanz (VPS 22.45)



0.15 heute+ (VPS 0.00)



0.30 Neu im Kino (VPS 0.15)



0.35 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1) Paris St. Germain - Real Madrid Achtelfinale, Rückspiel (von 20.25 Uhr) Reporter: Oliver Schmidt



2.10 Denn zum Küssen sind sie da (VPS 0.20)



3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)



4.50 Leute heute



5.00- hallo deutschland 5.30



("ZDFzeit: Superbauten der Geschichte: Der Kreml" wird auf Di., 20.3.2018, 20.15 Uhr verschoben. "Frontal 21", "37°: Neue Heimat Mallorca", sowie die Wiederholung "SOKO Köln" und "Leute heute" entfallen.)



Woche 12/18



Di., 20.3.



Bitte Änderung beachten:



20.15 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Kreml (Text und weitere Angaben s. 6.3.2018)



("ZDFzeit: Fit in den Frühling" entfällt.)



Mi., 21.3.



Bitte Änderung beachten:



0.45 ZDFzeit (HD/UT) Superbauten der Geschichte: Der Kreml Film von Daniel Maiterth und Jens Afflerbach (vom Vortag) Deutschland 2018



(Die Wiederholung "ZDFzeit: Fit in den Frühling" entfällt.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: $dataSet.getValue("titel") $dataSet.getValue("telefon1") $dataSet.getValue("telefon2")



$dataSet.getValue("titel_ard") $dataSet.getValue("tel_ard1") $dataSet.getValue("tel_ard2")