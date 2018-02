CARLSBAD, Kalifornien, 15. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SMAC Moving Coil Actuators stellte Details für den neuen Mikrogreifer der Serie MGR6 vor. Der Mikrogreifer der Serie MGR6 von SMAC verfügt über eine sehr geringe bewegte Masse mit zwei unabhängigen Achsen und ist dank einer patentierten Soft-Land-Routine in der Lage, geringe, kontrollierte Kräfte zu übertragen. Er kann als Endeffektor an Robotern von Drittanbietern eingesetzt werden. Die Einheit, die für weniger als 1.000 US-Dollar verkauft wird, bietet eine Lösung zu einem vernünftigen Preis.



Technische Daten des MGR6-Mikrogreifers:

·Abmessungen [mm]: 55 x 47,5 x 24

·Hub [mm]: 10 (jeweils 5)

·Maximalkraft [N]: 3,8

·Kraftkonstante [N/A]: 11,5

Zu den Anwendungen, die mit dem MGR6 realisiert wurden, gehören die Handhabung von winzigen Halbleiterbauelementen (0201), kleinen Linsen, Stents/Kathetern und Probenröhren sowie die Elektronikmontage. Diese Anwendungen nutzen die patentierte Soft-Land-Funktion des Unternehmens, die bis zu einer Kraft von nicht mehr als 2,5 Gramm programmierbar ist (abhängig von der Steuerung), und zwei unabhängig voneinander gesteuerte Greiffinger, um asymmetrische und/oder versetzte Teile aufzunehmen.

Die Montage von Kleinteilen nimmt zu, bedingt durch Trends bei Konsumgütern wie Smartphones und Uhren. Diese Teile sind zu klein und zerbrechlich, als dass sie von Menschen gehandhabt werden könnten. Das Produkt gibt auch Rückmeldung darüber, was während des Prozesses passiert ist, d. h. über die erfolgte Aufnahme, das Erreichen der korrekten Position, das Ablegen des Teils usw. Der MGR6 ermöglicht einen erhöhten Durchsatz bei der Kleinteilmontage, insbesondere bei komplizierten Kleinteilen, die in sehr hohen Stückzahlen gefertigt werden.

Kleine Greifer werden derzeit überwiegend pneumatisch betrieben. Nicht optimale Führungen, zu hohe Kräfte aufgrund der Reibung der Dichtungen und einachsige Greifer können dazu führen, dass versetzte Teile beschädigt werden.

Das integrierte Sensor-Feedback-System von SMAC verleiht den SMAC-Geräten wie dem Mikrogreifer die einzigartige mechatronische Fähigkeit, "eine Aufgabe zu erfüllen und gleichzeitig deren Qualität zu verifizieren". Das System ermöglicht es Aktuatoren, die Qualität wichtiger Prozesse zu 100 % in Echtzeit zu überprüfen und die Ergebnisse rückzumelden.

Die elektrischen SMAC-Greifer verfügen über programmierbare Geschwindigkeiten, Positionen und Kräfte mit Datenrückmeldung. Die Möglichkeit, die Greifbacken unabhängig voneinander zu steuern, ermöglicht eine präzise Kraftkontrolle, Messung und Positionierung. Damit eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Positionierungs-, Mess- und Inspektionsanwendungen, insbesondere wenn eine hundertprozentige Verifizierung erforderlich ist.

Kontakt: info@smac-mca.com (mailto:info@smac-mca.com)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SMAC Corporation via Globenewswire