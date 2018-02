Liebe Leser,

Amazon hat immer bessere Gewinnaussichten. Jetzt sollte es bis auf 1.500 Euro nach oben gehen, also um mehr als 20 %, meinen Chartanalysten. Auch wirtschaftlich orientierte Analysten sind sehr angetan vom US-Konzern. Konkret: Das Unternehmen gab bekannt, es würde in den USA einen eigenen Zustelldienst etablieren und damit auch der dortigen Paketbranche den Kampf ansagen. Die logistischen Voraussetzungen sollten weitgehend vorhanden sein. Funktioniert das in den USA, wird Amazon ... (Frank Holbaum)

