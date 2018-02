Halle (ots) - Dass Poggenburg das Ganze am Tag danach als "Politsatire" verstanden haben will, muss niemand ernst nehmen. Er tut es selber nicht. Das Abwiegeln ist Teil des Spiels: Erst hetzten, dann sehen, wie es ankommt - und wenn es haarig wird, war alles nicht so gemeint. Bislang ist Poggenburg damit immer durchgekommen. Es sieht nicht aus, als würde sich das jetzt ändern.



