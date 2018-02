NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel wieder über die Marke von 1,25 US-Dollar gestiegen. Rund eine Stunde vor dem Wall-Street-Schluss legte die Gemeinschaftswährung auf 1,2503 Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2493 (Mittwoch: 1,2348) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8005 (0,8099) Euro.

Mit den jüngsten Kursgewinnen nähert sich der Euro erneut seinem Dreijahreshoch, dass er im Januar bei 1,2537 Dollar erreicht hatte. Am Markt wird nach Einschätzung der Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank immer stärker darauf spekuliert, dass die EZB wegen des robusten Aufschwungs den Fuß vom Gaspedal nehmen wird. Außerdem rückt die hohe Verschuldung in den USA stärker in den Fokus, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht. "Das Schuldengespenst ist zurück", kommentierte Expertin Reichelt die Stimmung am Markt./ck/he

ISIN EU0009652759

AXC0264 2018-02-15/21:06