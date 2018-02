PARIS (dpa-AFX) - Renault -Chef Carlos Ghosn soll für eine weitere Amtszeit an der Spitze des französischen Autobauers bleiben. Der Verwaltungsrat gab am Donnerstagabend grünes Licht für eine Vertragsverlängerung mit dem 63-Jährigen für vier Jahre. Darüber soll nun die Hauptversammlung der Anteilseigner im Juni entscheiden.

Ghosn habe zudem entschieden, Thierry Bolloré zur neuen Nummer zwei des Konzerns zu ernennen, teilte der Verwaltungsrat weiter mit. Bolloré war im Vorstand bislang für Wettbewerbsfragen zuständig und wird nun stellvertretender Generaldirektor - ein Posten, den es derzeit nicht gibt.

Das französische Wirtschaftsministerium hatte auf die Positionierung eines möglichen Nachfolgers Ghosns gedrängt. Der französische Staat hält 15 Prozent an Renault.

Nach dem Willen des Verwaltungsrats sollen die kommenden vier Jahre unter anderem dazu genutzt werden, die Nachfolgeplanung an der Renault-Spitze voranzutreiben. Außerdem solle in dieser Zeit dafür gesorgt werden, dass die Allianz mit den japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi dauerhaft Bestand hat. Ghosn steht seit 2005 an der Spitze von Renault und führt auch die Allianz./sku/DP/he

