NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nach starken Vortagesverlusten uneinheitlich entwickelt. Zur Wochenmitte hatte eine unerwartet starke Inflation in den USA die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA verstärkt. Die Kurse von US-Anleihen waren dadurch stark belastet worden, im Gegenzug waren die Renditen kräftig gestiegen. Die an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten hingegen widersprüchliche Signale und damit kaum Impulse.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,18 Prozent. Fünfjährige Papiere hielten sich unverändert bei 98 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen drehten ins Plus und legten um 3/32 Punkte auf 98 24/32 Punkte zu. Ihre Rendite betrug 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 11/32 Punkte auf 97 7/32 Punkte und rentierten mit 3,14 Prozent./ck/he

