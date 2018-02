Berlin (ots) - Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gemerkt, dass die Inhaftierung von Deutschen aus fadenscheinigen Gründen kontraproduktiv ist - sowohl für die Beziehungen zur Bundesrepublik als auch für das Verhältnis zur EU. Erdogans neue Geschmeidigkeit in dieser Frage heißt allerdings nicht, dass er sich plötzlich zu einem Samthandschuh-Politiker gewandelt hat. Aus der politischen Klima-Aufhellung erhofft sich der türkische Präsident auch handfeste Vorteile. Die Bundesregierung sollte sich von Erdogans neuen Initiativen nicht blenden lassen. Es darf keine faulen Kompromisse geben. Die Wiedereinsetzung von vernünftigen Gesprächskanälen: ja. Waffenlieferungen an die Türkei: zumindest derzeit nicht.



