Independent Research hebt Airbus auf 'Halten' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Airbus nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 92 Euro angehoben. Der Flugzeugbauer habe die Ziele für 2017 sämtlich übererfüllt und auch die angekündigte Dividende liege über seiner Erwartung, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragsbestand nach wie vor sehr hoch. Er habe daher die Gewinnprognosen je Aktie für 2018 und 2019 nach oben geschraubt.

Oddo BHF hebt Allianz auf 'Buy' und Ziel auf 217 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Allianz-Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 217 Euro angehoben. Analyst Roland Pfänder begründete seine nun ausgesprochene Kaufempfehlung mit dem hohen Kurspotenzial bei der Aktie sowie einer positiven Gewinndynamik. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie hieß es, die US-Steuerreform wirke sich positiv auf seine Schätzungen für den Versicherungskonzern aus. Des weiteren verwies er auf eine robuste Preisentwicklung bei Sach- und Unfallversicherungen sowie auf Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung.

CFRA hebt Bilfinger auf 'Hold' und Ziel auf 39 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Bilfinger nach Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 39 Euro angehoben. Dass das Ergebnis im vierten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei, dürfte an höheren Steuern gelegen haben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob daher vor allem die deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses und der Profitabilität hervor.

DZ Bank senkt Metro AG auf 'Halten' - Fairer Wert 19,10 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien der Metro AG nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 19,10 Euro belassen. Das Kurspotenzial reiche nicht mehr aus für eine Kaufempfehlung, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Aktienplatzierung durch Ceconomy könnte für temporären Kursdruck sorgen.

Equinet senkt Takkt auf 'Neutral' - Ziel 22,30 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Takkt nach Zahlen von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 22,30 Euro belassen. Die Kennziffern des Büromöbel-Versandhändlers rechtfertigten kein weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

UBS hebt Ziel für Daimler auf 92 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine mögliche Abspaltung des Lastwagen- und Mobility-Services-Geschäft biete ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Ziel für Thyssenkrupp - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Quartalszahlen von 34 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Konzern habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, wenngleich der Spartenmix weiter ein sehr schwaches Industriegeschäft gezeigt habe, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung der freien Barmittel sei abermals enttäuschend gewesen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Freenet auf 30 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet vor Jahreszahlen von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach stabilen neun Monaten dürfte sich daran auch im Schlussquartal des Mobilfunkkonzerns nicht viel geändert haben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem neuen Kursziel biete das Papier nur begrenztes Potenzial.

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreszahlen von 145 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Seine Befürchtung hinsichtlich fallender Polysiliziumpreise habe sich bestätigt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den nächsten Wochen sieht er weitere Risiken für den Kurs.

UBS hebt Ziel für Deutsche Börse auf 125 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Deutsche Börse wegen des anziehenden Geschäfts an der Terminbörse Eurex von 120 auf 125 Euro angehoben. Die Einstufung belasse er auf "Buy", schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Börse profitiere von dem anziehenden Volumen infolge der jüngsten Marktturbulenzen. Das Volumen bei der für den Börsenbetreiber wichtigen Derivateplattform Eurex liege im bisherigen Jahresverlauf 15 Prozent über dem 2017er-Niveau. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognose für den Anstieg des Volumens in diesem Jahr auf 12 Prozent nach bislang zwei Prozent. Auch 2018 und 2019 dürfte das Geschäft an der Eurex deutlich zulegen. Er erhöhte deshalb seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für das laufende und die kommenden beiden Jahre und dementsprechend das Kursziel.

