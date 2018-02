NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist es nach dem Kurssturz zum Monatsanfang den fünften Handelstag in Folge wieder spürbar aufwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial eroberte am Donnerstag die Marke von 25 000 Punkten zurück und ging bei 25 200,37 Punkten knapp unter seinem Tageshoch aus dem Handel. Damit heimste der US-Leitindex ein Plus von 1,23 Prozent ein. Die zahlreichen Wirtschaftsdaten an diesem Tag hatten jedoch keine klaren Impulse geliefert. Sie waren gemischt ausgefallen.

Seit seiner Talfahrt bis auf 23 360 Punkte am vergangenen Freitag hat der Dow bereits wieder fast 8 Prozent gut gemacht. Die Fortsetzung der Stabilisierung an den Börsen war auch am Angstbarometer Vix abzulesen. Dieser Index misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des S&P 500 und gab am Donnerstag weiter leicht nach. Die Risikobereitschaft der Anleger sei zurückgekehrt, auch wenn die Erholung noch auf wackeligen Füßen stehe, hieß es am Markt.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 1,21 Prozent auf 2731,20 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 1,80 Prozent auf 6794,92 Punkte.

Wie schon beim am Vortag mitgeteilten überraschend starken Anstieg der US-Verbraucherpreise nahmen die Anleger auch am Donnerstag die Bekanntgabe unerwartet deutlich gestiegener Erzeugerpreise gelassen auf. Beide Konjunkturdaten untermauern zwar die Ansicht einer wachsenden Zahl an Volkswirten, dass die US-Notenbank (Fed) ihre Zinsschritte in diesem Jahr beschleunigen könnte. Dem gegenüber stand jedoch - wie ebenfalls am Donnerstag bekannt wurde - eine rückläufige Industrieproduktion im Januar. Auch diese wird von der Fed für ihre Zinsentscheidung berücksichtigt und dürfte Analysten zufolge forcierten Zinsanhebungserwartungen entgegenstehen./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0269 2018-02-15/22:24