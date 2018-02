Die Zukunft von fast 800.000 undokumentierten jungen Menschen in den USA bleibt weiterhin ungewiss.

Im seit Monaten anhaltenden Streit um eine Neufassung der Migrationsregeln in den USA sind die Fronten weiter verhärtet. Im US-Senat fielen am Donnerstag zwei Gesetzentwürfe durch, mit denen Senatoren versucht hatten, das bisherige Vakuum zu beenden. Ob es nun zu einem neuen Gesetzespaket kommen kann, steht in den Sternen.

Zunächst fiel am Donnerstag ein Kompromissentwurf mehrerer republikanischer und demokratischer Senatoren durch, dem bisher die besten Aussichten auf eine parteiübergreifende Mehrheit in beiden Parlamentskammern gegeben wurden. Die Vorlage erhielt 54 Dafür-Stimmen und damit sechs zu wenig. Die Mehrheitsfraktion der Republikaner braucht im Senat die Stimmen von Demokraten, um die nötige Mehrheit von 60 Stimmen zu erzielen.

Der Plan von 16 Senatoren wollte 1,8 Millionen jungen Migranten, die ...

