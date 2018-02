Die privaten Verbraucher in Deutschland haben 2017 deutlich mehr frisches Obst eingekauft als in den Vorjahren. Das Wachstum ging vor allem von Strauchbeeren, Steinobst aus Südeuropa und Südfrüchten aus, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Zum Shop: AMI-Markt Chart Quelle und Copyright: AMI-informiert.de (AMI, 09.02.2018)

Den vollständigen Artikel lesen ...